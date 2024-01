Congo : Denis Sassou N’Guesso inscrit l’action diplomatique dans le respect des engagements

Ce rituel annuel, devenu une tradition, a permis à la République du Congo de sceller ses relations diplomatiques avec le monde.



Ainsi, en réponse aux vœux que les diplomates accrédités au Congo lui ont adressés, Denis Sassou N’Guesso a salué l’issue des élections générales en République démocratique du Congo, avant de féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. « C’est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient d’être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère que les liens profonds unissent à la République du Congo », a déclaré le chef de l’Etat congolais. Et, de préciser : « Notre intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu’à Kinshasa, les villes capitales les plus proches au monde, réside dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d’Afrique centrale ».



Le président Denis Sassou N’Guesso a passé en revue les différentes crises qui secouent le monde. Il s’est réjoui des conclusions des travaux de la troisième réunion préparatoire de la Conférence de réconciliation inter-libyenne, tenue les 13 et 14 décembre derniers à Sebha, en sa qualité de président du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye. « Nous adressons nos vives félicitations aux différentes parties libyennes pour leur détermination à prendre part au forum de réconciliation qu’elles ont décidé de tenir le 28 avril prochain dans la ville de Syrte », a-t-il souligné.



La crise au Sahel a également constitué un point du discours du président de la République. A ce sujet, Denis Sassou N’Guesso a appelé tous les acteurs impliqués à privilégier le dialogue et la recherche de solutions politiques, afin d’épargner la population déjà lourdement meurtrie des conséquences de plus en plus tragiques de cette crise, a-t-il déclaré.



Sur le plan national, le président de la République a rappelé que d’importantes réformes structurelles que le pays a engagées dans plusieurs secteurs avec l’appui, entre autres, de ses partenaires financiers internationaux. Le Congo a obtenu l’approbation, par le Conseil d’administration du Fonds monétaire international, au titre de sa quatrième revue périodique, du décaissement du dernier trimestre de l’année 2023, a-t-il indiqué avant de saluer « l’esprit de sacrifice et l’effort persévérant consentis » par le peuple congolais et qui, a-t-il dit, « portent désormais leurs fruits.



Selon lui, « sans désemparer, la construction des infrastructures essentielles se poursuit malgré les incertitudes et les chocs générés par la crise économique qui secoue le monde. Par ailleurs, les efforts de notre pays pour la préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique méritent toute attention de la communauté internationale », a relevé le chef de l’Etat congolais.