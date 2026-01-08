









AFRIQUE Congo : Denis Sassou-N’Guesso invite les congolais à privilégier la paix et la concorde pour le vivre ensemble

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 8 Janvier 2026



Les Forces vives de la nation congolaise et les corps constitués nationaux ont présenté leurs vœux du nouvel an au couple présidentiel, le mercredi 07 janvier 2026 au Palais des congrès, à Brazzaville. A cette occasion, Denis Sassou-N’Guesso a invité le peuple congolais à privilégier la paix et la concorde

Les Forces vives de la nation congolaise, dans toutes leurs composantes, ont présenté les vœux du nouvel an au couple présidentiel, vingt-quatre heures après ceux du corps diplomatique accrédité au Congo.



Pendant la cérémonie, la voix des Forces vives de la nation et des corps constitués nationaux a été portée par le président du Conseil constitutionnel, Auguste Ilocki. Il a fait le bilan des actions menées sous la houlette du président de la République courant 2025, avant d’exprimer quelques préoccupations communes à tous les Congolais et qui s’inscrivent dans le cadre de la consolidation de la paix, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la démocratie.



Au nom des Forces vives de la nation et des corps constitués nationaux, Auguste Ilocki a exhorté le président de la République à créer une dynamique autour des institutions républicaines pour qu’elles se mettent à la hauteur de leurs tâches respectives. Leur vœu le plus ardent est de voir l’expérience des zones agricoles protégées (ZAP) être soutenue, pérennisée et structurée. Pour la crise qui accable présentement le sport congolais, notamment, le football et le handball, Auguste Ilocki a sollicité l’implication personnelle du père de la nation pour recréer l’harmonie et faire renaître l’espoir.



Répondant aux Forces vives de la nation et au corps constitués nationaux, Denis Sassou-N’Guesso a salué la chaleur fraternelle et l’amabilité réconfortante des propos d’Auguste Ilocki qui a adressé au couple présidentiel, les vœux de santé et de prospérité pour l’année nouvelle.



Le président de la République a, ainsi, formulé ses vœux de paix, de longévité et de bonheur aux familles et membres des institutions, organisations et instances respectives des corps constitués nationaux et forces vives de la nation.



Parlant de la présidentielles de mars 2026, Denis Sassou-N’Guesso l’a qualifiée de « premier événement majeur de la nouvelle année ». Ce moment sensible et déterminant de la démocratie congolaise « doit être abordé et vécu dans la paix et la concorde », a déclaré Denis Sassou-N’Guesso qui a souligné que « la concorde ne peut s’exonérer du respect de la diversité qui sous-tend la vitalité et la grande richesse de notre patrimoine commun, ce bien que nous avons en partage, à savoir le Congo, notre pays. »



Pour le président de la République, les Forces vives de la nation participent à la consolidation de la paix et du vivre ensemble. En dépit de la laïcité de l’Etat, a-t-il ajouté, la religion appelle le peuple à œuvrer à la préservation de la paix. Les partis politiques, les associations et les organisations non gouvernementales prônent eux aussi, dans leurs textes fondateurs, la paix, le civisme, l’amour et le respect de l’autre, a martelé le chef de l’Etat.



D’où, a-t-il souligné la nécessité de renforcer la cohésion sociale et la cohabitation basées sur le respect mutuel et la tolérance pour consolider le vivre ensemble et construire une société solidaire, autour de certains principes clés, tels le dialogue et l’écoute ; le partage de valeurs communes pour le bien de la communauté ; la civilité, a martelé le chef de l’Etat congolais.



Denis Sassou-N’Guesso a invité, en ce début d’année 2026, les religieux et les acteurs politiques, respectivement, à renouer et à revenir sur les fondements de leur croyance et convictions basées toujours sur la vertu morale. Il a exhorté, de manière pressante, la communauté nationale à, toujours, privilégier l’unité et la cohésion des forces vives par le dialogue constructif, pour une Nation unie et résolument engagée dans la voie de la paix et du progrès.



« … acteurs politiques, responsables administratifs, autorités religieuses, chefs coutumiers, femmes, jeunes, Je vous invite à promouvoir inlassablement les valeurs prônées par notre belle Devise : unité-travail-progrès », a conclu Denis Sassou-N’Guesso.





