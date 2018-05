Congo : "Initiative Le Congo Que Nous Voulons" met le cap sur la ville de Pointe Noire

Cette rencontre de Pointe-Noire, qui a regroupé un parterre des intellectuels et autres éminences grises de la ville océane et du département du Kouilou, s’est organisée autour de deux grands thèmes : « Politiques de la ville et ses enjeux et ; Education, diversification économique, entrepreneuriat et emploi.



Ces assises ont connu deux temps forts, à savoir les débats avec des panélistes et la dédicace de l’ouvrage de Denis Christel Sassou Nguesso intitulé « Ce que je crois ».



Parmi les intervenants, figuraient deux membres du gouvernement ; Thierry Moungalla, en charge de Communication et et des médias, Porte-parole du gouvernement et Yvonne Adélaïde Mongany, des petites et moyennes entreprises.



Thierry Moungalla a axé sa communication sur " l’Economie numérique ", un thème qui a trouvé l’assentiment de l’auditoire. Il s’est appesanti sur l’importance d’une ville dite intelligente, pour un déclic de logiciel mental et adapté à faire asseoir la croissance économique.



Pour sa part, Mme Adélaïde Mougany a exposé sur « l’Entreprenariat et Emploi. » Elle a mis en valeur, l’importance d’un réel cadre juridique dans le domaine de la création d’entreprise et sur toutes les mesures qui sont en train d’être prises par le gouvernement afin de rendre la création d’entreprise au Congo plus attractive.



Jacques Diella, quant à lui, a développé le sous- thème : Construction, Urbanisme et Habitat. Le sous thème « Infrastructures et Pétrole » a été présenté par M. Francis Cardorelle.



Pour sa part, M. Louis Bakabadio, Conseiller spécial du Président de la République, chef du département éducation, recherche scientifique et innovation technologique, a instruit l’assistance sur le thème « Education et Antivaleurs. » S’agissant du sous thème : « Diversification économique, » il a été exposé par M. Sylvestre Mavouenzela, président de la Chambre de commerce de Pointe-Noire.



Au terme de ces exposés, les panelistes ont formulé quelques recommandations et proposé des approches de solutions aux nombreux problèmes que rencontrent les congolais dans le cadre de la santé, de la formation des jeunes et de l’Education.



En sa qualité de parrain de cette initiative et président de la Fondation Perspectives d’Avenir, Denis Christel Sassou Nguesso a fait une communication dans laquelle, il a exposé à l’assistance le bien-fondé de son ouvrage, tout en précisant que son ouvrage n’est pas un projet de société et sa démarche n’est pas une course vers le Palais, mais il n’est qu’une « mise en livre » des actions caritatives qu’il mène au travers de sa Fondation Perspectives d’Avenir. Il insistait sur le fait que les populations ne devraient faire aucune confusion entre l’initiative « LE Congo Que Nous Voulons » et son ouvrage « Ce Que Je Crois. »



Denis Christel Sassou Nguesso a déclaré qu'« A travers cet ouvrage, je mets à la disposition des congolais, les valeurs et les convictions qui sont miennes. » Il a remercié les organisateurs de cette initiative, qu’il parraine avant d’annoncer la tenue prochaine, pendant 2 mois, à Kinkala, dans le département du Pool, du Programme de santé communautaire. Ce programme consiste à soigner les populations atteintes de diverses pathologies et de réaliser des interventions chirurgicales, tout gratuitement !



Le clou de cette rencontre a été la dédicace de ouvrage de Denis Christel Sassou NGuesso, intitulé «Ce que je crois ».



A noter que « le Congo que nous voulons » est une initiative du Conseil National de la Jeunesse sous la coordination du député Exaucé Ibam Ngambili, avec le parrainage de l’honorable Denis Christel Sassou Nguesso, Président de la Fondation Perspectives d’Avenir. Ce concept ne cesse de séduire plus d’un congolais dans sa diversité socio-économique.