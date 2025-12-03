Congo : La chaîne hôtelière Kempinski trône désormais sur la ville de Brazzaville

La capitale de la République du Congo a ouvert une nouvelle page de sa modernité, avec l’implantation de Kempinski Hôtel Brazzaville, un hôtel de luxe situé sur les berges du majestueux fleuve Congo et occupant plus 870 mère carrée d’espaces modulaires.



Tous les intervenants, à la cérémonie d’inauguration, ont souligné l’intérêt de l’ouvrage qui propose 197 chambres et suites, toutes offrant des vues panoramiques sur la ville ou le fleuve Congo. Le député maire de la ville de Brazzaville qui a ouvert le bal des interventions a salué le bon choix du Vice-président d’Al Othman Holding. Monsieur Dieudonné Bantsimba a, également, loué la dynamique de la diplomatie agissante du président Denis Sassou N’Guesso « qui permet, aujourd’hui, à Brazzaville de bénéficier de cette magnifique infrastructure qui participe à la vitalité économique et touristique de notre ville ».



Kempinski Hôtel Brazzaville « porte surtout une forte dimension social », selon Pascal Galier, directeur des opérations de l’hôtel qui s’est exprimé au nom son altesse Abdullah Mohammed Abdullah Al-Othman, vice-Président d’Al Othman Holding. Pour monsieur Galier, l’hôtel a généré directement et indirectement des opportunités d’emplois pour des milliers de personnes, dans la phase de sa construction. Mais, a-t-il précisé, « notre engagement demeure pour demain. Une fois dans sa phase finale, l’hôtel continuera à offrir des emplois et formations qualifiantes à des centaines des jeunes congolais leur donnant ainsi des opportunités de construire des carrières dans l’hôtellerie et le management mondial ».



Intervenant avant la coupure du ruban symbolique, le dévoilement de la plaque inaugurale et la visite guidée des lieux, la ministre de l’industrie culturelle, touristique et artistique et des loisirs, madame Lydie Pongault a insisté sur le bienfondé de cet établissement hôtelier. « Nous rêvons à ce que ce projet soit une porte d’entrée pour l’écotourisme et le patrimoine culturel national du Congo », a déclaré Lydie Pongault qui a estimé que la réalisation de ce type d’infrastructure est un acte fort qui témoigne de manière éclatante de la vision et de la constance du chef de l’état congolais, Denis Sassou-N’Guesso, dans sa volonté de bâtir un Congo attractif et résolument tourné vers un avenir radieux.



Cet établissement hôtelier qui trône au cœur de Brazzaville constitue une nouvelle destination touristique qui contribuera, à coup sûr, à la diversification de l’économie du pays, eu égard à l’attrait des touristes.