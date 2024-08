Congo : Le FONEA entend former 6000 jeunes en 2024

Au cours d’une interview accordée à la presse nationale , le directeur général du FONEA, Patrick Robert Ntsibat a indiqué que sa structure a financé directement ou indirectement, seule ou en partenariat, entre autres, avec les entreprises dans les différents domaines .



Cette entité de l’écosystème du service public au Congo a formé, en 2021, un total de 1 160 personnes . Il s’agit, au titre du Programme Emploi Diplômé (PED) de182 , 10 jeunes formés en maraichage, 10 en pisciculture dans le cadre de l'apprentissage et 733 autres au titre des autres formations sur l’employabilité, ainsi que 225 congolais au titre du personnel, a-t-il souligné .



Patrick Robert Ntsibat a reconnu que, le FONEA a atteint ses objectifs en 2022, avec un total de 2 957 personnes formées dans divers domaines. A titre d’exemple, 1 771 ont été formée en employabilité, soit 210 pour le compte du PED, 152 employés des entreprises contributrices de la Taxe unique sur les salaires (TUS) et 1 409 autres formations. Il y a également 80 personnes accompagnées dans la direction d’étude et d’analyse des projets sans oublier le personnel institutionnel et celui du FONEA avec 619 formés.



L’année 2023, quant à elle, s’est clôturée avec 5 345 personnes formées. 3 900 en employabilité, soit 52 pour le PED, 232 employés des entreprises contributrices de la TUS et 3 616 pour les autres formations. En apprentissage, 500 personnes ont été formées, soit 240 en solo et 260 en partenariat. Dans le PED par contre, 100 personnes ont bénéficié des services du FONEA, et plus de 80 suivis et levés des fonds. A cela s’est ajouté le personnel institutionnel du FONEA et divers avec 745 personnes formées, a précisé M. Ntsibat.



Selon Patrick Robert Ntsibat, à cause du confinement consécutif à la pandémie de Covid-19, les statistiques de 2019 et 2020 ne sont pas disponibles. Il a expliqué qu’au FONEA, l’apprentissage est fait en alternance, c’est-à-dire la théorie est liée à la pratique sur le terrain pour la compétence avérée de l’apprenant. Le FONEA, a-t-il ajouté, suggère la reconversion des jeunes pour qu’ils soient acceptés dans les entreprises.



Né de la scission-dissolution de l’ex ONEMO (Office national de l’emploi et la main d’œuvre), par décret 461-18 du 15 décembre 2018, le gouvernement a créé deux entités distinctes, l’Agence congolaise pour l’emploi (ACPE) qui a la mission d’agréer les statistiques de la création d’emplois et le FONEA qui a son tour les compile pour l’accès à la formation, au sens large, a rappelé le Directeur Général.