Congo-Présidentielle 2026 : "Il n’y aura pas de taux d’abstention. Hier, s’il y en a eu, c’est parce qu’il n’y avait pas encore le MJP" Dixit Donald Mobobola

Après la campagne de restructuration et la tenue de la conférence des président fédéraux, le Mouvement des Jeunes Présidentiel (MJP) a, déjà, annoncé les couleurs pour la tenue de son 1er congrès ordinaire, en août prochain, dont l’objectif est de désigner son candidat à l’élection présidentielle de 2026.



Son ancrage national aidant, le MJP entend apporter de l’eau au moulin pour que le candidat désigné à la présidentielle 2026 soit élu avec un suffrage écrasant. « En premier lieu, je peux vous confirmer qu’il n’y aura pas de taux d’abstention en 2026. Hier s’il y en a eu, c’est parce qu’il n’y avait pas encore le MJP. » A martelé Donald Mobobola devant les caméras de la presse.



Le MJP, a poursuivi son président, est déterminé à jouer sa partition pour la reconnaissance des valeurs démocratiques au Congo. « La démocratie se gagne dans les urnes et les congolais qui veulent exprimer leur opinion, doivent s’enrôler massivement pour apporter leur soutien au Congo et à Denis Sassou-N’Guesso. L’enrôlement et le droit de vote sont des droits absolus et reconnus à chaque congolais, par notre loi fondamentale. » A-t-il rappelé.



Pour lui, l’appel lancé par le MJP en 2021 pour des élections paisibles et démocratiques avait donné des résultats escomptés. « Nous avons eu une élection, pour la première fois au Congo, qui s’est déroulée dans la paix et la tranquillité et le MJP était le chef de troupe. » A reconnu le président du MJP avant d’appeler les congolais à la mobilisation et à l’engagement politique pour la réélection de Denis Sassou-N’Guesso en 2026. « La démarche du MJP est claire. Nous venons de finir avec la conférence des présidents. Ces derniers ont regagné leurs fiefs respectifs pour aller mobiliser leur base pour que nous partons au congrès. »



A la sortie de ce congrès, selon le président du MJP, une nouvelle démarche sera prise par le parti. « C’est à ce moment que, nous allons prouver aux congolais que le MJP est une force politique incontournable. Mais malheureusement, je ne peux pas dévoiler la stratégie qui est la nôtre. » A conclu Donald Mobobola.



Ainsi, le MJP travaille déjà sur le terrain pour structurer ses forces, en quartier, zone et bloc, une manière bien maitriser l’électorat et bien faire passer les instructions du vote. Donald Mobobola mise sur cette stratégie d’implantation des piquets dans chaque quartier de la République du Congo.