Congo-Union des Comores : Denis Sassou N'Guesso salue les multiples reformes engagés à Moroni

L’investiture du président comorien intervient cinq mois après l’élection qu’il a remportée, dès le premier tour, pour un nouveau mandat de 5 ans, avec plus de 57%, le 14 janvier dernier. Parmi les chefs d’État africains présents, l’Angolais Joao Lourenço et le Congolais Denis Sassou-N’Guesso ont, tour à tour, prononcé des allocutions à cette cérémonie.



Le président Denis Sassou-N’Guesso a saisi l’occasion pour rendre hommage au peuple comorien et à son président pour le leadership ayant ancré dans la conscience collective, le dessein généreux d’une Union des Comores plus fraternelle et vivant dans la paix. Il a transmis au président Azali, la reconnaissance de l’Afrique pour le travail abattu au cours de son mandat à la tête de l’Union Africaine : « les Congolais et leurs frères africains gardent impérissable le souvenir de vos différentes visites dans leurs pays, notamment, durant votre brillant mandat à la tête de l’Union Africaine, notre organisation continentale. Ils vous témoignent leur reconnaissance pour votre intérêt jamais démenti pour une Afrique moderne, unie, solide et solidaire », a déclaré Denis Sassou-N’Guesso.



Il a également invité les chefs d’Etat présents à Moroni à prendre part à la conférence sur l’afforestation et le reboisement qui se tiendra à Brazzaville en juillet prochain.



L’archipel a fait un bond en avant.



Le président Azali Assoumani entame un nouveau quinquennat à la tête de l’Union des Comores, sans doute grâce à ses efforts à la tête de son pays pendant la décennie écoulée. Ainsi, le chef de l’Etat congolais a exprimé la joie de ses concitoyens de voir le peuple comorien lui renouveler sa confiance. « Les Congolais et leurs frères africains se réjouissent de ce que le peuple des Comores vous ait, une fois encore, confié la charge de sa destinée », a-t-il déclaré.



Pour Denis Sassou-N’Guesso, l’Union des Comores, est parvenue, par nécessité et par raison, « à surmonter les entraves multiples et les obstacles innombrables qui jonchaient son chemin, pour se forger une âme commune, pour bâtir un destin commun ». « …dans l’unité retrouvée, votre pays a réussi à faire émerger une jeune Nation où règne la paix et où il fait beau vivre », a ajouté le chef de l’Etat congolais.



L’Union des Comores écrit une nouvelle page de son histoire, avec des progrès enregistrés dans plusieurs secteurs d’activités. Des progrès que Denis Sassou-N’Guesso a salué dans son intervention. Pour lui, les réformes politiques et économiques courageuses entrepris par les Comores « contribuent aujourd’hui au redémarrage de l’économie, à l’appropriation progressive des technologies de l’information, à la consolidation de l’Etat de droit, à son intégration sous-régionale et à son insertion dans le jeu concurrentiel du marché global. »



Ce pays, a conclu Denis Sassou N'Guesso, « a montré au monde qu’avec la détermination et la persévérance, il est possible de transformer les défis en opportunités ».