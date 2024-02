AFRIQUE Congo : inauguration du premier méthanier pour une exportation de gaz

Axée sur la monétisation et le développement du gaz naturel, l'inauguration du premier méthanier de la République du Congo offre une perspective lucrative pour le pays, qui pourrait devenir un acteur clé des exportations mondiales de gaz.

Le lancement du premier méthanier de la République du Congo, issu du projet de premier plan Congo LNG, témoigne de la ferme volonté du pays d'exploiter ses ressources naturelles de manière responsable et de progresser vers une économie plus durable et plus respectueuse de l'environnement.



Cette première livraison de GNL est prête à renforcer l'approvisionnement local en électricité et à fournir du gaz essentiel à d'autres pays, marquant ainsi une avancée significative dans le secteur énergétique de la République du Congo. Avec sa première livraison de GNL, la République du Congo franchit une étape historique dans le développement de son secteur des hydrocarbures en plein essor.



Le méthanier a été mis à l'eau en présence du président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, et du ministre des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, et devrait permettre au pays d'atteindre son objectif déclaré de devenir l'un des principaux exportateurs de GNL au monde.



Le premier gaz pour le projet Congo LNG, qui est fortement soutenu par la Chambre africaine de l'énergie (CEA), la voix du secteur de l'énergie en Afrique, a une capacité de production de liquéfaction de 1 milliard de mètres cubes (mmc) par an et a été reçu en décembre 2023. Le projet exploite les ressources gazières et les infrastructures de production existantes de la concession Marine XII, située à environ 3 km au large de la République du Congo.



En tant que tel, avec un accent particulier sur l'exportation de ses ressources en gaz naturel et en pétrole vers l'Europe, l'expansion tant attendue du projet Marine XII devrait porter la production d'hydrocarbures du pays à 500 000 barils de pétrole par jour (bpj) et à 4,5 milliards de mètres cubes de gaz dans les deux ans à venir.



La production de GNL du projet sera renforcée par l'arrivée d'un second navire GNL d'une capacité de 3,5 milliards de m3, actuellement en construction et qui entrera en production en 2024. Cette unité supplémentaire pourra stocker plus de 180 000 mètres cubes de GNL, qui seront utilisés pour répondre à la demande intérieure.



Destiné à favoriser l'exploitation optimale des abondantes ressources gazières de la République du Congo - qui sont estimées à 10 trillions de pieds cubes, et bénéficiant d'une approche technologique sans brûlage, le volume total de GNL produit par le projet sera commercialisé auprès d'acheteurs internationaux par la supermajor de l'énergie Eni.



Parallèlement, avec le démarrage prévu de la nouvelle raffinerie de la République du Congo, d'une capacité de 50 000 bpj, qui devrait entrer en service en 2025, le pays devrait devenir autosuffisant pour répondre à la demande intérieure, tout en laissant l'excédent de production disponible pour l'exportation vers les marchés internationaux. La construction de la raffinerie devrait débuter au premier trimestre 2024, et la production devrait commencer 18 mois plus tard.



En mettant l'accent sur la monétisation et le développement du gaz naturel, la République du Congo a lancé son plan directeur pour le gaz (GMP) lors de l'édition 2021 de la conférence et de l'exposition African Energy Week (AEW), le plus grand événement énergétique du continent qui stimule l'investissement dans la croissance énergétique africaine avec pour mandat de faire de la pauvreté énergétique sur le continent une histoire ancienne à l'horizon 2030.



La République du Congo est également le cinquième plus grand exportateur de pétrole brut en Afrique, avec un volume d'exportation moyen de 210 000 bpj pour son pétrole brut phare de Djeno en 2022. Le pays produit et exporte également des dérivés du brut light sweet M'Kossa et heavy sweet Yombo, principalement vers les marchés chinois.





