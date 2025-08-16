









AFRIQUE Congo : l'AC Carpillon championne de la 1ère édition du tournoi Denis Sassou-N’Guesso pour la paix à Sibiti

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 16 Août 2025



Le tournoi Denis Sassou-N'Guesso pour la paix, organisé par Hervé Ngoma Biyot, président de l'association "Les Amis de Womo », a connu son épilogue, ce 14 août 2025 à Sibiti, dans le département de la Lekoumou. Cette première édition qui a mis aux prises 12 équipes sportives, venues de Sibiti et des villages environnants, a été remportée par l’AC Carpillon qui a battu en finale l’équipe de la jeunesse sportive du centre JSS sur un score de 3 buts à 1.

Cette finale qui s'est déroulée en présence du préfet du département de la Lékoumou, Jean Christophe Tchicaya et des autorités locales et administratives., a vu le sacre de l’AC Carpillon qui a dominé son adversaire, l’équipe de la jeunesse sportive du centre JSS, de bout en bout.



Après un round d’observation qui a duré vingt minutes, l’équipe de carpillon a pris l’ascendant sur son adversaire. Une domination qui a payé à la 21ème minute de jeux avec l'ouverture du score avant de corser l'addition à la 40ème minute. A la pose, le marquoir affichait déjà 2buts à 0.



Après le citron, la JSS tente de reprendre les choses en mains. A la 52ème minutes, elle parvient à réduire le score. 2 buts à 1. S’en est suivie une grande bataille footballistique entre les 22 acteurs sur le terrain. A la 85ème minute, l’AC carpillon va enfoncer le clou en marquant le 3ème but, 3 buts à 1. Un score qui est resté inchangé jusqu’au dernier coup de sifflet de l’arbitre. Mission donc accomplie pour l’AC Carpillon qui a remporté le trophée mis en jeu et l’enveloppe de 1 million de FCFA .



Pour sa part, la jeunesse sportive du centre JSS, finaliste malheureuse, s’est contentée d’un trophée et d’une une enveloppe de 500.000 FCFA. La 3 ème équipe a reçu un trophée et une enveloppe de 30000 FCFA. Les neuf autres équipes participantes ont touché, chacune , une enveloppe de 100000 FCFA. Pendant que le coach l’AC carpillon se réjouit de la mission accomplie, celui de la JSS entend se préparer déjà pour la 2ème édition.



Enthousiasme et gratitude



Les mots prononcés par les participants sont empreints de gratitude et d'enthousiasme envers l'initiateur du tournoi « ...Comment ne pas remercier un congolais qui pense aux jeunes. Ces jeunes qui sont en train de crier partout autour du ballon rond, ça fait du bien. Que ça ne soit pas ni le premier ni le dernier, mais que ça soit perpétuel. » a déclaré l’entraineur de l’équipe AC Carpillon, Jean Bedel Malonga. Tirant les enseignements de ce tournoi , Didier Florent Mpouo, l'entraineur de la JSS a souligné : « Ça fait bail qu’il n’y a plus eu le sport, aujourd'hui au moins un fils du coin a organisé un bon tournoi, qui a mobilisé beaucoup de jeunes. A partir de là je vais me préparer avec mon équipe pour faire plus que ce que j’ai fait aujourd'hui. »



Le tournoi Denis Sassou-N’Guesso, se propose de fédérer la jeunesse autour du ballon rond, afin de partager les valeurs de la cohésion sociale et du vivre ensemble. A travers cette compétition, qui aura duré 20 jours, son initiateur, Hervé Ngoma Biyot président de l’association les amis de Womo, a tenu à rendre hommage au président Denis Sassou-N'Guesso, pour son engagement en faveur de la paix et la cohésion sociale.



Hervé Ngoma Biyot comblé



Cette 1ère édition est une initiative louable qui vise à occuper utilement les jeunes pendant les vacances scolaires. « Le but pour lequel nous avons organiser ce tournoi, c’est occuper utilement les jeunes pendant la période de vacances scolaires et aussi pour rendre hommage à un grand homme d’Etat, qui est le président Denis Sassou-N’Guesso qui se préoccupe plus de la jeunesse. » A signifié Hervé Ngoma Biyot, qui estime avoir atteint l’objectif ; celui de promouvoir la paix et la cohésion citoyenne, de valoriser les jeunes talents locaux, d’encourager le fair-play, l'esprit sportif et l'engagement communautaire.



A noter que, cette 1ère édition s’inscrit aussi dans le cadre des festivités marquant les 65ans de l’indépendance du Congo. Ainsi, le rendez-vous est fixé à la 2ème édition.





