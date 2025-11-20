RCA - Bangui : Démantèlement d'un réseau de faux documents administratifs

1. L'Origine de l'Enquête

L'affaire a débuté par une plainte pour agression déposée auprès du bureau du Commandant du Corps Urbain, le capitaine de police YADONGA Armel Florent. L'unité de police du troisième arrondissement a mené une enquête qui a permis de remonter jusqu'au cœur du réseau de fraude.







2. L'Arrestation du Suspect

La police a interpellé Monsieur NGOMA MAIXENT HAMMER, âgé de 43 ans.



Mode Opératoire: NGOMA MAIXENT HAMMER utilisait son commerce de vente de livres comme façade pour masquer son activité illicite de trafic de faux documents administratifs.





3. Documents Saisis

La perquisition a permis de saisir un éventail de faux documents qui étaient illégalement délivrés, attestant de la gravité et de l'étendue des activités du réseau. Parmi les documents saisis figurent notamment :



Certificats de nationalité

Actes de naissance

Cartes de vaccination internationales

Certificats de brevet de collège

Diplômes de baccalauréat

Bulletins de notes





Situation Actuelle et Consignes Officielles

Procédure Judiciaire: Monsieur NGOMA est actuellement en garde à vue au commissariat du 3e arrondissement de Bangui. Une enquête approfondie a été ouverte pour élucider l'intégralité des faits et identifier d'éventuels complices.

Alerte Nationale: Le patron de la Police Nationale, l'Homme à quatre étoiles Bienvenu ZOKOUE, a lancé une alerte et des instructions fermes pour intensifier la lutte contre ce type de système de fraude à travers le pays. Il appelle toutes les personnes impliquées dans ce trafic à y renoncer immédiatement.





Ce démantèlement marque une action significative des autorités centrafricaines dans la lutte contre la corruption et la falsification de documents officiels.

