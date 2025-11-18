Tchad : lancement des activités de la Semaine mondiale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens

C'est la salle bleue de l'ONAMA qui a servi de cadre ce mercredi 19 novembre 2025, au lancement officiel de la Semaine mondiale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM), édition 2025.



Placée sous le thème : « Agissons maintenant : protégeons notre présent, sécurisons notre avenir », l'édition 2025 de la RAM est organisée par le ministère de la Santé publique, à travers sa direction générale de la pharmacie, des laboratoires et de médicament.



Dans son allocution, le président du comité d'organisation Dr Ayoub Moussa Abderaman Haggar, par ailleurs directeur général de la pharmacie, du médicament et des laboratoires, a saisi l'occasion pour lancer un appel aux acteurs de la santé en ces termes : « cette Semaine nous offre l'opportunité de sensibiliser, de mobiliser et d'agir d'une manière concrète, et cela conformément à l'approche « Une seule santé, pour préserver l'efficacité des antimicrobiens ».



Dr John Eyong Efobi, représentant la responsable pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a averti qu'en Afrique, la résistance aux antibiotiques est en constante augmentation, alimentée par une utilisation inappropriée et excessive des antimicrobiens dans les secteurs de la Santé. Et au Tchad, ces facteurs sont bien présents et ont conduit à l'émergence des souches bactériennes multi résistantes préoccupantes, a ajouté Dr John.



Dans son discours de lancement officiel, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou, a souligné que la résistance aux antimicrobiens, constitue aujourd'hui l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire, et l'environnement. Elle compromet « notre capacité à traiter efficacement les maladies infectieuses et remet en cause des nombreuses avancées médicales », a-t-il déclaré.



Il est important de signaler que Dabsou Guidaoussou a tiré la sonnette d'alarme sur l'usage abusif des antimicrobiens dans la santé humaine, notamment la prescription anarchique, l'automédication et les mauvaises observances thérapeutiques contribuent à l'anti-biorésistance, favorisent sa propagation et exposent les populations à des infections particulièrement difficiles à traiter.