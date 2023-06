Congo : la fondation "Femme ne pleure pas" au chevet de Mme Charlotte sérieusement malade

La trentaine révolue, Mme Charlotte, de nationalité congolaise, peut désormais garder son espoir. Grâce à l’appui, moral et financier de la Fondation « Femme ne pleure ». Le personnel soignant de la polyclinique « Dolibra » est à pied d’œuvre pour administrer des soins de qualité à cette dernière, souffrant d’une tumeur bénigne, qui déborde de la joue droite jusqu’à la bouche, l’empêchant ainsi de parler et commençant même à boucher ses narines.



A la suite d’un reportage diffusé sur les réseaux sociaux, Mme Charlotte avait lancé un SOS à l’endroit des hommes et des associations de bonne volonté pour lui venir en aide. Car, selon ses déclarations, sa dernière consultation dans une clinique chinoise de la Bouenza exigeait une somme de 600.000 FCFA pour l’opérer. D’autres interventions chirurgicales réalisées sur cette tumeur, ne respectaient pas les protocoles sanitaires, n’ont eu pour conséquence que d’aggraver son inflammation.



Très comblée par la visite de Mme Georgette Okemba, Mme charlotte n’a pas caché sa satisfaction. « Je remercie la Fondation et sa présidente pour l’aide combien importante mise à ma disposition. Certes, j’avais déjà perdu espoir, mais grâce à tous ses soins, je suis plus qu’heureuse et les mots me manquent pour traduire la joie qui m’anime présentement. » A-t-elle déclaré à la presse avant de souhaiter longue vie à la fondation « Femme ne pleure pas. »



Emue par l’ampleur de cette tumeur, Mme Georgette Okemba, qui apporte l’assistance à cette dame, depuis son lieu d’habitation dans la Bouenza, jusqu’à Brazzaville, inclus tous les soins dont elle va bénéficier, jusqu’à sa guérison et le suivi médical poste opération sur une période de 2 ans, ne pouvait que retenir ses larmes et s’armer de courage, afin d’accompagner et soutenir cette dame en détresse.



Apporter un sourire à une âme en peine, du réconfort de l’assistance pour oublier la douleur. Voilà le sens à donner à l’engagement et aux actions de bienfaisance de la fondation « femme ne pleure pas ».