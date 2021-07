Congo : la géographie du pouvoir, objet d'une reflexion

Dans son ouvrage, Daniel Isaac explique, à partir de « l'ancien », les errements et les avancées de ce pouvoir : comment et pourquoi les mêmes façons de faire la politique poursuivent-elles les acteurs, en trouvant leurs justifications dans les codes de l'Égypte antique ? À travers ces interrogations, l'auteur enseigne que la tradition demeure visible et invisible dans tous les actes que posent les Congolais, notamment les politiques.



Passionné des traditions, Daniel Isaac Itoua a publié plusieurs ouvrages, entre autres : « Instruments de musique traditionnelle Mbôsi du Congo : secrets et applications » (L’Harmattan, 2014) et « Si le Kiebe-Kiebe vous était conté ? » (L’Harmattan, 2018). Enseignant de formation, il est né le 10 décembre 1957, à Kayes (département des Plateaux), en République du Congo.