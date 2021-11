AFRIQUE Congo : la journée nationale de l’arbre couplée au lancement officiel du projet Bacasi

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 7 Novembre 2021

L’augmentation de la capacité de stockage de carbone est l’un des objectifs du projet Batéké Carbon Sinc ( Bacasi) de Total-Energies, lancé par le 1er ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, dans la sous-préfecture de Ngo , dans le département des plateaux , ce 6 novembre 2021, dans le cadre de la célébration de la 35 ème édition de la journée nationale de l’arbre.

A l’heure actuelle où la déforestation constitue une sérieuse menace sur l’avenir de l’humanité toute entière, la pluie apparaît comme une alternative louable pour la régénérescence des espèces végétales ainsi que des espaces verts.



Malheureusement l’averse qui a arrosé la plaine de Nguna abritant le site choisi pour la célébration de la 35ème édition de la journée nationale de l’arbre couplée au lancement officiel du projet Bacasi, à près de 27 km de la sous-préfecture de Ngo, n’a pas rencontré l’assentiment de toute la population locale. « On est plus puissant. Dans le temps, une pluie dans le royaume téké pour une aussi grande manifestation était une chose impossible… » a lâché un habitant de la localité qui s’est abrité pour la circonstance à la tribune officielle, dans l’enceinte de laquelle l’observation des mesures anti-covid a été de rigueur.



Malgré la pluie, la population autorisée à participer à ladite cérémonie, protocole sanitaire oblige, à continuer à redoubler d’ardeur en esquissant quelques pas de danses au rythme endiablé du folklore local. Question, sans doute, de prouver son adhésion à ce projet qui entend créer, en 20 ans, 40000 hectares de plantations forestières et agroforestières, en vue de stocker encore plus de carbone et participer à la lutte contre les changements climatiques.



Le sous-préfet de Ngo, Aloise Omambi, qui a ouvert la série des allocutions, a salué l’engagement du président Denis Sassou-N’Guesso, en matière de protection de l’environnement, qui veut que l’Afrique noire devienne l’Afrique verte pour qu’elle assure le poumon de l’humanité. Dévoilant, à son tour, les contours du projet Bacasi, le directeur général Afrique en charge de l’exploration de Total-Energies, Nicolas Terraz, a souligné que, sur les 40000 hectares prévus, 38000 seront consacrés aux plantations forestières et 2000 aux activités agroforestières. Il a précisé, outre la création d’emplois, ce projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).



Clôturant, la série des allocutions, la ministre congolaise de l’économie forestière, Rosalie Matondo, après avoir peint le triste tableau des effets climatiques des changements climatiques sur la planète, a salué le leadership de Denis Sassou-N’Guesso, notamment sa vision d’une Afrique verte matérialisée par l’institution d’une journée nationale de l’arbre en 1986, que le Congo célèbre chaque année. Ce projet qui s’inscrit, selon elle, sur la droite ligne du projet national d’afforestation et reboisement (Pronar) permettra la séquestration du carbone sur une période de 10 ans.



Avant l’accomplissement du geste salvateur de planting d’arbres, les participants ont suivi la démonstration faite par le directeur de foret and ressource management, Bernard Kassaye, qui a édifié le public sur les caractéristiques de l’acaciaMangium et l’Auriculiformis, les deux espèces végétales choisies qui s’adaptent mieux selon lui, à la nature du sol du site de planting.



C’est le 16 mars 2021 queTotal et le groupe Forêt Ressources Management ont signé avec la République du Congo un partenariat pour une opération de boisement de grande ampleur : la plantation d’une nouvelle forêt de 40 000 hectares sur les plateaux Batéké.



La forêt plantée constituera un puits de carbone de plus de 10 millions de tonnes de CO2 séquestrées sur 20 ans, qui seront certifiées sous les standards VCS (Verified Carbon Standard) et CCB (Climate Community and Biodiversity). L’opération, financée par Total, inclut des cultures agroforestières développées avec les populations locales pour des productions agricoles et de bois énergie durable. A l’horizon 2040, l’exploitation responsable, en futaie jardinée (traitement des forêts qui vise à imiter la nature en mélangeant pied-à-pied plusieurs espèces, d’âges différents), favorisera la régénération naturelle d’essences locales et alimentera Brazzaville et Kinshasa en sciages et contreplaqués.



A noter que, la 35 ème édition de la journée nationale de l’arbre a été célébrée sous le thème : « plantons tous les arbres pour séquestrer le carbone et lutter contre les changements climatiques. »





Dans la même rubrique : < > Togo : des trafiquants arrêtés et déférés pour trafic d’espèces protégées Afrique du Nord : retour de la croissance grâce à la vaccination, un pétrole fort et la reprise du commerce Nigeria : des soutiens-gorge pas comme les autres