Congo : la municipalisation additionnelle de Pointe-Noire se concrétise

Après les us et coutumes militaires à l’aéroport international Agostihho-Neto de Pointe-Noire, un accueil délirant a été réservé au président Denis Sassou N’Guesso. à sa descente d'avion. Une façon pour les ponténégrins de communier avec le chef de l'Etat qui entame une visite de travail de près d'une semaine dans leur ville pour le lancement des festivités marquant les cent ans de la ville océane.



Avant de prendre sa voiture de commandement pour le palais présidentiel , le président congolais a été édifié sur les grands projets qui accompagneront la municipalisation de la ville de Pointe-Noire. Ce, à la faveur d’une cérémonie organisée à l’aéroport internationale de Pointe-Noire .



Selon, le ministre d'Etat, ministre de l’aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Jean Jacques Bouya, qui a présenté les projets de la municipalisation additionnelle , " En cent ans, Pointe-Noire a reçu un lot d’équipements structurels dont les vecteurs varient des travaux publics, de l’aéroportuaire ; de voiries, de la santé des transports qui font de notre capitale économique une des moins nanties de la République et de la sous-région."



Pour lui, le projet Durquap sera dupliqué dans d’autres quartiers autres que Mboukou et Tchiniambi dans le cadre de la municipalisation additionnelle de Pointe-Noire. Il a également évoqué une série de projets à réaliser avec le concours de certains partenaires au développement notamment l’agence française de développement (AFD).



Il s’agit notamment de la construction du palais interdépartemental , de l’achèvement des travaux de l’avenue dite de l’aéroport jusqu’au boulevard Charles De Gaulle et du rond-point Kasaï jusqu’à tronçon non pavé, ainsi que le bitumage d’avenues stratégiques .



A cela s’ajoute, la construction de la voie de contournement spéciale de Mengo jusqu’au port autonome de Pointe-Noire, en passant par l’estuaire de Songolo, et la protection des berges de Loango contre la montée fulgurante de l’érosion marine.



Cette municipalisation additionnelle s’intéressera également à la construction d’une gare routière sur la route nationale N 1 à l’entrée de la ville de Pointe-Noire, la construction et d’un complexe sportif aux environs de Dosso. Il est aussi prévu, selon le ministre Jean Jacques Bouya, la délocalisation d’un centre pénitentionnaire à Mengo et l’érection d’une nouvelle agglomération urbaine au voisinage de la Zone économique puis l’achèvement des marchés domaniaux Lumumba et Tié-tié ainsi que du siège de l’arrondissement 6 Ngoyo et de l’hôpital de Loango.



Dans le domaine de l’énergie et de l’eau, un accent particulier sera mis sur la construction d’une nouvelle usine de captage de traitement d’eau à partir du fleuve Loemé y compris les réservoirs de stockage.



A noter que, le schéma centenaire de la ville de Pointe-Noire s’articule autour d’un réseau de voiries urbaines dont les plus vieilles datent de sa naissance et lesquelles se trouvent aujourd’hui dépassées par la croissance urbaine.