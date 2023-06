Congo : le député Michel Okueni répond favorablement aux doléances des populations du district de Kabo

La descente parlementaire du député, Michel Okueni, s’inscrit dans le cadre de la deuxième session administrative tenue du 1er février au 11 mai 2023. A l'issue de celle-ci, l’élu du district de Kabo a visité douze villages faisant partie de la Basse Sangha et de la Haute Sangha. Dans ces dites localités, un accueil chaleureux lui a été réservé, digne d’un enfant de la contrée.



Répondant favorablement aux doléances des populations, Michel Okueni a mis la main à la poche. Le contexte conjoncturel aidant, six localités au total ont bénéficié des dons. Ceci, pour répondre aux doléances desdites populations lors de sa première descente parlementaire. Le choix du député a porté beaucoup plus sur le matériel de locomotion suite aux difficultés dont sont victimes les populations en matière de transport de biens, des personnes et des marchandises.



Trois localités ont bénéficié d’un moteur hors-bord de 15 cv à chacun. Il s’agit notamment d’Ikelemba, de Bondzele et de Kabo-centre. Les localités de Ndoki 1 et Bomassa se sont contentées chacune d’une moto, alors qu’une moto-brouette a été donnée au village Gatongo. Outre le moteur hors-bord de 15 cv, la localité de Kabo a été gratifiée de 6 machines à coudre. Selon, le communiqué de presse publiée, à l’issue de cette descente parlementaire, la remise des machines à coudre répondait au besoin d’apprentissage au métier de couture aux jeunes filles de la circonscription.



Des préoccupations majeures abordées



Outre la synthèse des travaux de la 2ème session administrative de la 15 ème législature, le député Michel Okueni s’est fait également le devoir, au cours de sa descente parlementaire, de vulgariser la loi Mouébara n°19-2022, du 4 mai 2022 , portant sur la lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. Dans la même foulée, il a commenté aussi la loi relative à la protection du peuple autochtone. Avant de donner l’information relative à la pose de la première pierre de la route Sangha-Likouala-République centrafricaine-Tchad ( le Corridor 13), l’élu du district de Kabo s’est appesanti, commentaires à l'appui, sur la loi ayant trait au 5ème recensement général de la population et de l’habitation.



A noter que, Michel Okueni est député du district de Kabo depuis 2002. Il faut une traversée de plus ou moins de dix minutes sur le fleuve Sangha, en partant de Ouesso, pour atteindre ce nouveau district du Congo, crée par la loi n°12-2017 du 16 mars 2017, qui s’étend sur une superficie de 7075 km2.