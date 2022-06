Congo : le tronçon Kingani-Komono désormais débarrassé de ses bourbiers

Depuis plus de 6 ans, le tronçon Kingani-Komono était devenu presqu’impraticable, à cause de nombreux bourbiers. Et, chaque véhicule qui s’aventurait sur cette route ne pouvait atteindre sa destination dans les meilleures conditions. Mr Gaspard Nkoua, habitant de Komono, apprécie à sa juste valeur l’initiative du candidat-député, Arcène Niamba et son suppléant qui, selon lui, ont eu à négocier un partenariat avec une société forestière de la place pour que les bourbiers de ce tronçon soient traités afin de rendre la route accessible de Kingani à Komono..







Désormais, l’évacuation des produits agricoles et le déplacement des personnes et des biens, qui étaient hier difficile, deviennent aujourd’hui possibles . Pour le jeune Serge Ngami, fini le calvaire. Car, dit-il, il était extrêmement difficile de parcourir cette route même à vélo et le véhicule ne desservait la zone qu’une fois par semaine et cela était un véritable enfer.« Cette route est une plus-value parce que nous pouvons maintenant évacuer les produits agricoles et exercer librement les activités commerciales. » a-t-il soutenu.







Motif également de soulagement pour Auguste Ngoulou Madzou, habitant du village Kingani : « On était vraiment enclavé et en période de pluie, nous vivons au ralenti à cause de la défectuosité de la route. En ce sens que, les camions ne circulaient plus et les vélos passaient par la route d’Omoy ». De son cote, le chef du village de Makaga, Madzou Ngouananga, salue l’initiative prise par Arcène Niamba et son suppléant, qui a consisté à négocier avec une société forestière. " ... « Nous étions dans une zone inaccessible et grâce à l'initiative de Arcène Niamba et de son suppléant, les vénicules peuvent désormais passés par cette route sans aucune difficulté… » Pouvait-il marteler.







L’initiative du postulant à la députation de soulager les peines des usagers du tronçon Kingani-Komono et des populations riveraines, selon de nombreux observateurs, est un acte de cœur, qui, non seulement désenclave les villages situés le long de ce tronçon, mais aussi et surtout renforce les capacités des populations à ravitailler les grands centres de consommation.







A noter que, le tronçon Kingani- Komono est une route qui n’est pas encore revêtue de la couche d’enrobés. Il y a déjà un travail qui se fait au niveau des dalots. Pour la deuxième phase qui consistera à bitumer la route, les populations de Komono sollicitent le concours du gouvernement congolais .