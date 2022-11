Congo : plus de 3000 têtes pour agrandir le cheptel bovin de Sassou N'Guesso

Le bateau « Safety first » accosté au port autonome de Pointe-Noire a attiré l’attention de la délégation qui accompagnait le président Denis Sassou N’Guesso. Le scenario des bœufs sortant du bateau auquel assistait le président a fortement marqué l’assistance. Les 3500 bœufs , composées d'espèces différentes, ont été parqués dans des véhicules pour aller agrandir le cheptel du président Denis Sassou N’Guesso.



Ajoutées aux têtes de bœufs existant composant les différentes fermes actuellement, ce nouvel arrivage pourrait permettre au Congo de basculer progressivement vers l’agro-industrie et l’agroalimentaire.



Après le port de autonome , Denis Sassou N’Guesso a mis le cap sur de la boucherie « bon bœuf » du centre ville située au croisement de l’avenue Moe Vangoula et avenue Fayete Tchitembo. Logé dans un bâtiment d’un niveau, cet établissement commercial attire du monde. Il est composé, entre autres d’un local de désossage, d’une chambre froide, d’une salle de réunion et des bureaux administratifs et bien d'autres. Au nombre de produits commercialisés, on y trouve de la viande de bœuf abattue localement, du jambon de porc Damattan et des saveurs d’Italie, de Portugal ainsi que des barbecues du Brésil.



A noter que, cette double visite du président Denis Sassou N’Guesso intervient 4 mois après l'implémentation des zones agricoles protégées (ZAP) d’Etsouali et de Ngo-Kouraie dans le département des Plateaux Le chef de l’Etat a bouclé sa tournée par Ossio près de Gamboma où est mise en exploitation une grande zone d’élevage de bovins dans le cadre du programme de développement des bassins de production.