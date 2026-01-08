









AFRIQUE Congo/présidentielle 2026 : Denis Sassou-N’Guesso assure que le scrutin sera apaisé et transparent

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 8 Janvier 2026



Les congolais sont appelés à voter pour le président de la République, au cours du premier trimestre de l’année 2026. Répondant aux membres du corps diplomatique qui lui ont présenté les vœux de nouvel an , ce 6 janvier, au palais du peuple à Brazzaville, Denis Sassou N'Guesso a assuré que « Tout sera mis en œuvre pour un scrutin apaisé, libre et équitable. »

Quand Denis Sassou-N’Guesso et son épouse, Antoinette, entrent dans la salle des banquets du palais du peuple, à environ 11 heures et six minutes, les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, les chefs de missions diplomatiques et les représentants des agences du système des Nations unies, ainsi que quelques membres du gouvernement congolais, triés sur le volet y avaient déjà pris place. En ce début d’année, le couple présidentiel avait rendez-vous avec les membres du corps diplomatique accrédité au Congo.



Deux discours ont constitué l’ossature de cette cérémonie : celui de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Angola à Brazzaville, Vicente Mouanda et la réponse du président de la République, Denis Sassou-N’Guesso.



Doyen du corps diplomatique en République du Congo, et au nom de l’ensemble des membres du corps diplomatique, Vicente Mouanda a présenté ses vœux de paix, de santé et de prospérité au couple présidentiel pour l’année 2026. L’année 2025 « aura été diplomatiquement intense, statistiquement fécondée et porteuse de nombreuses avancées tant sur le plan international que national », a affirmé le diplomate angolais.



Il a par la suite salué quelques initiatives d’envergure mondiale dans le domaine environnemental qui ont été, selon lui, à l’actif de la diplomatie active du président Denis Sassou N’Guesso. La République du Congo, a-t-il ajouté a démontré son engagement constant en faveur de la lutte contre les changements climatiques et de la préservation des écosystèmes forestiers, patrimoine vital, non seulement pour l’Afrique, mais aussi pour l’humanité toute entière. Cet engagement a trouvé une reconnaissance majeure à la faveur de l’adoption par l’Assemblée générale des nations unies de l’initiative du Congo pour la décennie mondiale pour le boisement et le reboisement.



Sur le plan national, Vicente Mouanda a, notamment, évoqué l’élection présidentielle qui est prévue en mars 2026, en assurant que le corps diplomatique est prêt à accompagner le gouvernement dans la réalisation de ce scrutin majeur.



Dans sa réponse au corps diplomatique, le président Denis Sassou-N’Guesso a exprimé sa gratitude aux membres du corps diplomatique pour leurs vœux. Le chef de l’état congolais a, par la suite, peint l’année 2025, en partageant l’analyse du doyen du corps diplomatique sur la situation nationale. « Vous avez souligné les efforts déployés par notre pays en vue de la diversification de l’économie nationale. Les réformes économiques et sociales engagées par le Congo se poursuivront sans relâche afin de renforcer l’embellie enregistrée sur la voie de la croissance et du progrès », a déclaré Denis Sassou-N'Guesso, avant d’appeler à la solidarité internationale pour un accompagnement plus accru aux avancées enregistrées par le Congo.



A propos de l’élection présidentielle de mars 2026 au Congo, Denis Sassou-N’Guesso rassuré le corps diplomatique que « tout sera mis en œuvre pour un scrutin apaisé, libre et équitable. »



Le président congolais, a par ailleurs affirmé que l’année 2025 a été marquée par des menaces récurrentes de conflits persistants à travers les continents. « Ce contexte contraire aux valeurs communes véhiculées par la chartre de l’organisation des nations unies amplifie le façonnement du monde sur fonds de lutte d’influence, de quête de leadership, de volonté de domination et d’affirmation de puissance », a-t-il fait observer.



Le multilatéralisme demeure la porte de sortie de crise et de tensions entre les nations, a dit Denis Sassou N’Guesso, tout en précisant que « le moment est certainement arrivé pour que nous allions vers une réforme majeure de l’organisation des nations unies et pour que l’Afrique y trouve la juste place qu’elle mérite notamment au sein du conseil de sécurité. »



Attentif aux différentes initiatives prises pour la résolution de la crise libyenne, Denis Sassou-N’Guesso a encouragé tous les acteurs en conflit à poursuivre leurs efforts pour la tenue des élections libres, transparentes et acceptées par tous.



Saluant les avancées enregistrées dans le processus de résolution du conflit à l’est de la RDC avec la signature des accords de paix entre le Rwanda et la RDC, d’une part, et entre le gouvernement congolais et la coalition AFC/M23, d’autre part, Denis Sassou-N’Guesso a exhorté les parties signataires à la pleine responsabilité pour la mise en œuvre effective des engagements en vue de favoriser le retour de la paix dans la région.





