Congo : un styliste tchadien remporte un trophée dans le domaine de la mode

Un styliste tchadien a remporté un trophée dans le domaine de la mode à Pointe-Noire au Congo, lors de la 4e édition de BISO NA BISO qui a réuni 6 pays africains.



Le styliste MÊME-SI a remporté ce trophée avec beaucoup de difficultés, déjà au niveau de son déplacement car c'est à l'aide du soutien de l'ONAMA qu’il a payé son billet aller-retour. Il a honoré la nation tchadienne dignement avec le 1er prix de la mode en présence des cinq autres pays.



Il a un projet d'organiser lui aussi le tapis rouge qui réunira les autres stylistes d'ici et d'autres pays pour donner de la visibilité à la mode tchadienne. Cela doit se réaliser grâce aux partenaires volontiers, les acteurs culturels, les stylistes, les hommes de médias et la nation tchadienne en générale.



Ce jeune styliste se dit très fier de représenter le Tchad. C’est la fois qu’il foulait le sol congolais. Il y a laissé des traces pour montrer aux autres peuples que le Tchad a sa mode qui lui est identique.



MÊME-SI se dit reconnaissant à tous ceux qui de loin ou de près l'ont encouragé et soutenu jusqu'à présent. Le meilleur reste à venir.