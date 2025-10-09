Alwihda Info
TCHAD

Conseil des ministres au Tchad : Amnistie, accords aériens et réforme de la Pharmacie centrale des Armées à l’ordre du jour


Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Octobre 2025


Le Président de la République, Chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a présidé ce jeudi, au Palais Toumaï, un Conseil ordinaire des ministres. Trois dossiers figuraient à l’ordre du jour : deux projets de loi et un projet de décret.


Conseil des ministres au Tchad : Amnistie, accords aériens et réforme de la Pharmacie centrale des Armées à l'ordre du jour



Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, le Conseil a examiné un projet de loi accordant l’amnistie générale aux membres des Forces de défense et de sécurité ainsi qu’aux groupes signataires des accords de paix du Tibesti.



Au titre du ministère des Transports, de l’Aviation civile et de la Météorologie nationale, un projet de loi portant ratification de douze accords bilatéraux de services aériens, signés entre le Tchad et plusieurs États partenaires, a été soumis à l’appréciation du Conseil.



Enfin, le ministère des Armées, des Anciens combattants et des Victimes de guerre a présenté un projet de décret relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Pharmacie centrale des Armées (CPA).


Tchad : le ministère du Développement touristique salue la fin des accords avec African Parks Network

