Conseil international du cacao : le Cameroun accueille la 111ème session en avril prochain

Prévue du 7 au 11 avril 2025 à Yaoundé, la 111ème session du Conseil international du cacao dont le ministre du Commerce du Cameroun, assure la présidence, revêt une importance capitale pour le secteur du cacao.



Et dans le cadre des préparatifs de cette importante rencontre, le ministre du camerounais du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana a reçu le 24 janvier 2025, le directeur exécutif de l'Organisation Internationale du Cacao (ICCO), Michel Arion.



Au sortir de cette audience qui a duré près de trois heures, le directeur exécutif de l'Organisation Internationale du Cacao a rappelé, face à la presse, l'objectif principal de sa visite : préparer minutieusement les agendas et identifier les points névralgiques à débattre, notamment la dynamique actuelle du marché.



« Nous allons examiner en profondeur les données relatives à la production, les flux commerciaux et l'évolution des prix », a déclaré le directeur exécutif de l'ICCO, mettant en lumière la complexité du marché mondial du cacao. Le ministre du Commerce du Cameroun a dressé un tableau résolument optimiste de la situation.



« Les prix n'ont jamais été aussi bons et resteront très bons au cours de l’année 2025 », a-t-il affirmé, soulignant un équilibre bénéfique pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur : producteurs, industriels et consommateurs. Un enjeu majeur émergera lors de cette session : la nécessité d'instaurer un dialogue transparent entre tous les acteurs.



Alors que l'industrie déplore des prix élevés et que les producteurs estiment ne pas être suffisamment rémunérés, le Cameroun entend jouer un rôle important. « Il s'agit de trouver le bon équilibre », a conclu le ministre Luc Magloire Mbarga Atangana, confirmant la volonté de son pays de contribuer activement à la régulation du marché mondial du cacao.