Coopération Chine-Afrique : « Frères pour le meilleur et le pire »

Lors d'une conférence de presse tenue le jeudi 7 mars au Centre international de presse à Beijing, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a largement abordé la coopération entre la Chine et l'Afrique sous toutes ses formes.



Évoquant le contexte historique qui lie son pays au continent africain, Wang Yi a rappelé que la Chine et l'Afrique avaient combattu ensemble contre l'impérialisme et le colonialisme, montrant une solidarité sur la voie du développement et défendant résolument la justice face aux défis internationaux.



Il a souligné que Beijing continuerait de soutenir fermement ses frères africains dans leur quête d'une véritable indépendance d'esprit et de pensée. Wang Yi a également assuré que son pays accompagnera l'Afrique dans le renforcement de sa capacité de développement autonome et soutiendra l'accélération de la modernisation du continent.



« Nous espérons que toutes les parties s'engageront davantage en Afrique, à l'instar de la Chine, et contribueront à son développement par des actions concrètes », a-t-il déclaré.



Le prochain Forum sur la coopération Chine-Afrique se tiendra en automne en Chine. Six ans après, les dirigeants chinois et africains se réuniront de nouveau.



« Je reste convaincu qu'à travers ce sommet, la Chine et l'Afrique feront rayonner leur amitié traditionnelle, renforceront leur solidarité et leur coopération, ouvrant de nouveaux horizons pour l'accélération du développement partagé, tout en écrivant une nouvelle page dans l'histoire de la communauté d'avenir commun entre la Chine et l'Afrique ».