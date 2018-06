AFRIQUE Coopération Congo-France : l’arrivée de Le Drian à Brazzaville, un signe de vitalité

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 6 Juin 2018 modifié le 6 Juin 2018 - 19:33

Le ministre français des affaires étrangères , Yves Le Drian, sera reçu ce 7 juin 2018 à Brazzaville. Cette visite qui rentre dans le cadre du renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Congo et la France traduit la volonté des présidents Sassou N’Guesso et Emmanuel Macron de les consolider davantage.

L’excellence des liens de coopération entre le Congo et la France ne fait plus l’objet de doute. Une semaine, après avoir participé à la conférence de Paris sur la crise Libyenne, en tant que président de haut niveau de l’union Africaine sur la Libye, sur invitation de son homologue français, Denis Sassou N’Guesso va offrir son hospitalité au ministre français des affaires étrangères , Yves Le Drian.



L’enjeu de cette visite à Brazzaville est surtout d’ordre sécuritaire lorsqu’on sait que la France est impliquée dans plusieurs foyers de tension et crise en Afrique centrale dont le président congolais assume les fonctions de président en exercice de l’Union Africaine dans la sous-région de l’Afrique centrale conformément à la dernière réforme de l’ONU.



Le ministre Le Drian, avec sa casquette de ministre de la défense dans le gouvernement sortant de François Hollande, était régulièrement reçu à Brazzaville, à Oyo et à Itoumbi pour s'imprégner des avis de Denis Sassou N'guesso, médiateur international dans la crise centrafricaine, dans la cadre des bons offices de la France dans cette crise dont l'accord de cessez le feu avait été signé à Brazzaville entre les Balakas et les anti Balakas.



Son arrivée à Brazzaville est un signe de vitalité dans les relations entre le Congo et la France. Au cours de leurs échanges avec Denis Sassou N’Guesso, ce 7 juin 2018, le diplomate français ne manquera pas d’aborder la question Libyenne dont l’accord signé récemment à Paris, le 29 mai dernier, appelle à l’organisation des élections législative et présidentielle au 10 décembre 2018.



Dans la sous régions de l'Afrique centrale, les crises actuelles que connaissent la RCA et la RDC qui suscitent de vives inquiétudes de la communauté internationale figureront sans doute au menu des échanges entre les deux personnalités. On le sait que, Denis Sassou N'Guesso a joué et continue de jouer un rôle majeur dans le processus de paix en RCA et l'arrivée de Le Drian à Brazzaville est effectivement la reconnaissance de ce rôle.



Après le Congo, l’agenda du ministre français prévoit le Tchad qui joue un rôle majeur sur la question du G5 au Sahel dont la France est totalement impliquée avec son plaidoyer relatif à l’opérationnalité de la force du G5 courant premier semestre 2018 .

A noter que, la visite du ministre français des affaires étrangères, Yves Le Drian est la première au Congo, après l’élection du président Emmanuel Macron . Selon de nombreux observateurs de la scène africaine, Brazzaville et Paris ont intérêt à construire un tandem assez fort pour gagner la bataille de la paix et de la sécurité dans la sous région de l'Afrique central en proie à des crises incessantes et aux actes terroristes.



























Dans la même rubrique : < > Le Togo sollicite à nouveau 20 milliards de FCFA sur le marché financier régional Perspectives pour l’économie mondiale : Afrique subsaharienne, le vent tourne-t-il ? Togo : l’Assemblée Nationale a fait ses adieux à l’ancien ministre Bouraïma Diabacté