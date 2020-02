ACTUALITES Coopération États-Unis - Côte d'Ivoire : L’Ambassadeur Haïdara en mission à Houston pour nouer des partenariats

26 Février 2020





L’Ambassadeur de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis, S.E.M Mamadou Haïdara a effectué, du 10 au 12 février 2020, une mission dans la ville de Houston dans l'Etat du Texas en vue de faire la promotion des investissements de la Côte d’Ivoire dans les secteurs de l’énergie de la santé et de l’éducation. La première journée de cette mission a débuté par une séance de travail avec la Direction du Centre d’incubateur d’entreprises de Houston dénommé "IONA". A l’issue de ce rendez-vous, l’Ambassadeur ivoirien a proposé et obtenu l'accord des dirigeants du Centre, pour la mise en place d’un Protocole d’accord pour la création d’un centre similaire en Côte d’Ivoire. Ensuite, c’est le Port de Houston qui a reçu la délégation de S.E.M. Mamadou Haïdara. Celui-ci y a suggéré la possibilité d’établir une coopération avec les Ports de Côte d’Ivoire, dans le but de contribuer au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des personnels de ces structures. Proposition accueillie favorablement par Theldon R. Branch III, au nom du Conseil d’administration du Port de Houston. Le chef de la Mission diplomatique ivoirienne aux Etats-Unis d'Amérique a en outre négocié la signature d’un protocole d’accord pour l’exportation d’équipements médicaux en direction de la Côte d’Ivoire, à l’issue d’une visite des installations du Centre Médical de Houston. Cette première journée s’est achevée par la participation de l’Ambassadeur à une conférence dénommée « Investir en Côte d’Ivoire » et regroupant 46 entreprises américaines, membres de la Chambre de Commerce ouest-africaine de l’Etat du Texas. Cette tribune a permis de présenter les opportunités d’affaires en terre ivoirienne. La seconde journée de ce séjour à Houston a été meublée par une séance de travail avec Great Houston Partnerships, association regroupant des petites et moyennes entreprises de la ville. Cette rencontre a permis également aux participants d’apprécier les performances économiques réalisées par la Côte d’Ivoire ainsi que les opportunités qu’elle offre. La Mission de l’Ambassadeur Haïdara à Houston s’est achevée par une visite à la Mairie de Houston où il a rencontré le Maire Sylvester Turner. Tous deux ont parlé de possibilités de partenariat entre Houston et ses homologues d’Afrique de l’Ouest. Le Maire Sylvester Turner a d’ailleurs proposé d'organiser à Houston un sommet de Chefs d’Etat ouest-africains sur l’énergie, en marge des prochaines assemblées annuelles des Nations Unies avec l’assistance de l’Ambassadeur. Distribué par APO Group pour Ambassade de la Côte d'Ivoire, Washington, DC - Etats-Unis.

