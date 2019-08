Coopération France-Ghana : Education, Enseignement supérieur et Français

Mercredi 11 juillet, à l’occasion de la visite officielle du président Nana Akuffo Addo en France, deux accords cadre ont été signés qui vont permettre une coopération approfondie dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de l’apprentissage du français.

Le premier accord porte sur l’éducation et la langue française. Il a été signé, pour la France, par le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Yves le Drian et pour le Ghana par le Ministre de l’Éducation, Matthew Opoku Prempeh. Cette coopération vise à encourager le développement de l’apprentissage du français à l’école au Ghana, notamment par le biais de la formation des enseignants, par la sélection de matériel pédagogique adapté et par le partage d’expertise. A cette fin, un Comité de pilotage conjoint est créé afin de mettre en œuvre et de suivre les actions de coopération relevant de cet accord.

Le second porte sur les bourses d’études en France accordées aux étudiants ghanéens. Il a été signé par le secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, Jean-Baptiste Lemoyne et pour le Ghana par le Ministre de l’Éducation, Matthew Opoku Prempeh. Cet accord vise à mettre en place un programme conjoint de bourses géré par l’Ambassade de France et le Secrétariat des bourses (Scholarships Secretariat) afin de faciliter l’accès des étudiants ghanéens à la poursuite d’études en France, soit pour des études supérieures (niveau Master et Doctorat), soit pour le programme d’immersion linguistique « Year Abroad » des futurs enseignants de Français.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/franceghana-...