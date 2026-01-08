Coopération Sénégal-Mauritanie : Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay entre souveraineté sanitaire et enjeux gaziers

Étape 1 : Pout, le poumon de la souveraineté sanitaire



La délégation s'est d'abord rendue dans la région de Thiès pour visiter l'usine Carrefour Médical Industries. Cette infrastructure est un fleuron de l'industrie locale spécialisée dans la fabrication de consommables pour la dialyse.





L'enjeu : Garantir la disponibilité des produits essentiels pour les patients souffrant d'insuffisance rénale au Sénégal et, potentiellement, dans la sous-région.



Le message : Le soutien à la production "Made in Senegal" pour réduire la dépendance aux importations médicales coûteuses.











Étape 2 : Le Port de Dakar, au cœur du hub gazier

De retour dans la capitale, les deux chefs de Gouvernement se sont rendus au Môle 8 du Port Autonome de Dakar. Ils y ont inspecté le chantier du terminal gazier de Elton.





L'infrastructure : Ce terminal est une pièce maîtresse de la stratégie énergétique du pays. Il est destiné à stocker et distribuer le gaz, renforçant ainsi les capacités de production d'électricité et de soutien à l'industrie.



La synergie : Cette visite résonne avec les projets communs de gaz (GTA) entre le Sénégal et la Mauritanie, montrant une volonté de synchroniser les infrastructures de réception et de transformation.

Cette tournée de terrain montre que le partenariat entreetdépasse les simples protocoles. En visitant une usine de santé et un terminal gazier, les deux pays affirment leur intention de bâtir une économie résiliente face aux chocs extérieurs.