TCHAD

Coopération Tchad-Allemagne : des projets énergétiques à Kélo et Pala


Alwihda Info | Par - 8 Septembre 2025


Le ministre tchadien de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a reçu une délégation allemande conduite par Lea Smidt, Cheffe de la coopération au développement à l’ambassade d'Allemagne au Tchad. La réunion avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les deux pays dans les secteurs de l'eau et de l'énergie.


La délégation allemande a présenté de nouveaux projets énergétiques en préparation pour les villes de Kélo et Pala. Le ministre a salué l'initiative et a réaffirmé l'engagement du gouvernement tchadien à soutenir ces projets. Cette coopération vise à répondre aux besoins urgents de la population en matière d'eau et d'énergie, s'inscrivant dans la continuité d'un partenariat déjà jugé "solide" par le ministre.
