TCHAD

Coopération Tchad-Chine : Une dynamique sécuritaire et économique renforcée après la réussite du PND


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


Le ministre de la Sécurité Publique et de l’Immigration, le général de corps d’armée Ali Ahmat Aghabache, a accordé une audience officielle à Son Excellence Wang Xining, ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad.


:
 

Cette dynamique bilatérale s'inscrit directement dans la vision du Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui érige la sécurité en pilier fondamental du développement.



 

Objectifs Clés du Renforcement de la Coopération

 

Les échanges se sont focalisés sur deux domaines principaux : la sécurité intérieure et le développement économique.

 

1. Sécurité Intérieure et Appui Opérationnel

 

La coopération sécuritaire se matérialise par des liens étroits entre les ministères de la Sécurité des deux pays. Les mesures spécifiques de renforcement incluent :

  • Formation et Éducation : Coopération entre les écoles et universités de police de Chine et du Tchad, notamment par des formations de courte durée pour les forces de sécurité intérieure tchadiennes.

  • Soutien Matériel et Technique : Fourniture d'un appui technique et matériel pour améliorer les capacités opérationnelles des forces de sécurité tchadiennes.

  • Vision Stratégique : Le Ministre Aghabache a souligné que cette coopération est essentielle pour améliorer les capacités opérationnelles des forces et consolider la stabilité du Tchad.

 

2. Développement Économique et Partenariat Stratégique

 

La Chine est reconnue comme un partenaire stratégique ayant joué un rôle majeur dans la réussite du PND "Tchad connexion 2030 d’Abu Dabi" par :

  • Soutien Multiforme : Apport d'un soutien technique, financier, et institutionnel au Tchad.

  • Engagement Futur : L'Ambassadeur Wang Xining a réaffirmé la volonté de la Chine de poursuivre et d'élargir cette collaboration, y compris dans les projets économiques et de développement qui doivent stimuler l'émergence du Tchad.

 
 

Le Tchad exprime sa pleine adhésion à cette coopération jugée fructueuse (selon le Ministre Aghabache), la considérant comme un levier essentiel pour le bien-être des populations tchadiennes et pour le raffermissement des relations bilatérales entre N’Djamena et Pékin. La rencontre confirme que la relation Tchad-Chine est stratégique, liant directement les objectifs de sécurité intérieure à ceux du développement national.

Peter Kum
