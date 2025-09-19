Coopération Unicef-RCA : 203 millions de dollars reconduits pour l'éducation en RCA





Ainsi, à l'occasion d'une audience accordée à Gilles Fagninou, directeur régional de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en marge de la table ronde, le président de la République a réitéré son intérêt pour une éducation de qualité en RCA. Le directeur régional a expliqué que, malgré un environnement financier international difficile, l'Unicef fera tout pour reconfirmer son budget quinquennal (2023-2027) de 203 millions de dollars. Cela permettrait d'être en adéquation avec les priorités définies dans l'axe stratégique "Le capital humain" du Plan national de développement (PND-RCA 2025-2028).





Selon Gilles Fagninou, l'accompagnement de l'Unicef à l'État centrafricain a pour but de favoriser le bien-être des enfants, en privilégiant le développement plutôt que l'humanitaire.





L'audience s'est déroulée en présence de Félix Ackebo, représentant de l'Unicef en RCA, et d'Aurélien Simplice Zingas, ministre d'État à l'Éducation nationale.