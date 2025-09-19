Alwihda Info
AFRIQUE

Coopération Unicef-RCA : 203 millions de dollars reconduits pour l'éducation en RCA


Alwihda Info | Par - 19 Septembre 2025


Le président de la République, le professeur Faustin Archange Touadéra, a mené une véritable opération de séduction auprès des partenaires techniques et financiers lors de la table ronde des investisseurs pour le financement du PND, qui s'est tenue à Casablanca, au Royaume du Maroc, les 14 et 15 septembre derniers.


  Ainsi, à l'occasion d'une audience accordée à Gilles Fagninou, directeur régional de l'Unicef pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en marge de la table ronde, le président de la République a réitéré son intérêt pour une éducation de qualité en RCA. Le directeur régional a expliqué que, malgré un environnement financier international difficile, l'Unicef fera tout pour reconfirmer son budget quinquennal (2023-2027) de 203 millions de dollars. Cela permettrait d'être en adéquation avec les priorités définies dans l'axe stratégique "Le capital humain" du Plan national de développement (PND-RCA 2025-2028).

 
Selon Gilles Fagninou, l'accompagnement de l'Unicef à l'État centrafricain a pour but de favoriser le bien-être des enfants, en privilégiant le développement plutôt que l'humanitaire.

 
L'audience s'est déroulée en présence de Félix Ackebo, représentant de l'Unicef en RCA, et d'Aurélien Simplice Zingas, ministre d'État à l'Éducation nationale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


