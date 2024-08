Coopération : une délégation de cinq hauts responsables gabonais à l’ENAM du Cameroun

Du 05 au 13 août 2024, une délégation de cinq hauts responsables gabonais est en visite de travail à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature du Cameroun (ENAM).



En effet, c’est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’Accord de Partenariat, entre le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative (MINFOPRA) du Cameroun, et le ministère de la Fonction publique et du Renforcement des capacités (MFPRC) de la République gabonaise, que cette visite a été entreprise.



Par ailleurs, ce partenariat porte sur la formation et au renforcement des capacités des acteurs de la Comptabilité des Matières à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM). La délégation de cinq hauts responsables gabonais, conduite par Jean Félix Lekouna, directeur du Patrimoine Immobilier de l’Etat, a activement pris part le 07 août 2024 dans la Salle des Actes de l’ENAM, à la séance de relecture des termes dudit accord de partenariat dont la signature est prévue dans les prochains jours.



Présidés par le directeur général de l’ENAM, Bertrand Pierre Soumbou Angoula, qu’assistaient ses principaux collaborateurs, les travaux ont permis de revoir les engagements des différentes parties, et surtout de rassurer la partie gabonaise de la disponibilité de l’ENAM à tout mettre en œuvre pour l’accompagner dans la réalisation de ce projet d’envergure.