Coronavirus - Afrique : L’aide humanitaire continue du Canada en réponse à la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 ne connaît pas de frontières, et pour la contrer il faudra prendre des mesures concertées à l’échelle mondiale de façon à offrir un soutien à ceux qui en ont le plus besoin.

Aujourd’hui, le ministre des Affaires étrangères, l’honorable François-Philippe Champagne, le ministre de la Défense nationale, l’honorable Harjit S. Sajjan, et la ministre du Développement international, l’honorable Karina Gould, ont annoncé qu’en réponse à une demande des Nations Unies (ONU), les Forces armées canadiennes (FAC) apporteront un soutien aérien pour transporter du matériel médical et humanitaire requis de toute urgence.

Les FAC transporteront ce matériel vers et depuis les centres de distribution en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient au nom du Programme alimentaire mondial et de l’Organisation mondiale de la santé. Comme les besoins ne cessent d’évoluer, les FAC feront preuve de flexibilité dans leur réponse.

Cet appui répond à une demande urgente de l’ONU en vue de contribuer au maintien des chaînes d’approvisionnement vitales vers certains des pays vulnérables. Il complète également les efforts internationaux déployés par le Canada pour faire face à la pandémie, notamment en finançant des partenaires internationaux qui fournissent une aide humanitaire essentielle.