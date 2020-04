Coronavirus - Afrique : Messages clés et actions pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 dans les écoles

I. DONNÉES SUR LA COVID-19

Qu’est-ce que la COVID-19 ?

La COVID-19 est une maladie provoquée par une nouvelle souche de coronavirus. D’abord appelée « nouveau coronavirus 2019 » ou « nCoV-2019 », la maladie a été rebaptisée « maladie à coronavirus 2019 » (COVID-19) – « CO » pour corona, « VI » pour virus et « D » pour maladie en anglais. Le virus de la COVID-19 est un nouveau virus de la même famille que d’autres virus tels que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et certains types de rhumes courants.

Quels sont les symptômes de la COVID-19 ?

Les symptômes peuvent inclure de la fièvre, de la toux et un essoufflement. Dans les cas les plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie ou des difficultés respiratoires. Plus rarement, la maladie peut être mortelle. Ces symptômes sont comparables à ceux de la grippe (influenza) ou d’un rhume banal, des maladies beaucoup plus courantes que la COVID-19, d’où la nécessité de procéder à des examens afin de confirmer qu’une personne est bien atteinte de la COVID-19.

Comment la COVID-19 se propage-t-elle ?

Le virus se transmet par contact direct avec les gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée (lorsqu’elle tousse ou éternue). Il est aussi possible d’être infecté en touchant des surfaces contaminées par le virus ou en se touchant le visage (par exemple, les yeux, le nez ou la bouche). Le virus de la COVID-19 peut survivre sur les surfaces pendant plusieurs heures, mais de simples désinfectants peuvent le tuer.

Qui sont les personnes les plus à risque ?

Nous en apprenons un peu plus chaque jour sur les effets de la COVID-19 sur les personnes infectées. Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, telles que le diabète ou une maladie cardiaque, semblent courir davantage de risques de développer des symptômes graves. La COVID-19 étant provoquée par un nouveau virus, nous manquons encore de données sur ses effets sur les enfants. Nous savons que des personnes de tous les âges peuvent être infectées par le virus, mais, pour l’heure, relativement peu de cas de COVID-19 ont été signalés chez les enfants. C’est un nouveau virus et nous avons besoin de données supplémentaires pour évaluer ses effets sur les enfants. Le virus n’est mortel que dans de rares cas et les décès enregistrés jusqu’à présent ont principalement concerné des personnes plus âgées qui avaient déjà des problèmes de santé.

Comment traite-t-on la COVID-19 ?

Il n’existe pas encore de vaccin contre la COVID-19. Cependant, la plupart des symptômes de la maladie sont traitables et une prise en charge médicale rapide peut atténuer les risques. Plusieurs essais cliniques sont en cours de réalisation afin d’évaluer de potentiels traitements thérapeutiques pour la COVID-19.

Comment peut-on ralentir ou prévenir la propagation de la COVID-19 ?

Tout comme pour d’autres infections respiratoires telles que la grippe ou un rhume banal, les mesures de santé publique sont déterminantes pour ralentir la propagation de la maladie. De telles mesures sont des actions préventives appliquées au quotidien, qui incluent :

✓ de rester chez soi quand on est malade ; ✓ de se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement, puis de jeter immédiatement le mouchoir usagé ;

✓ de se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ;

✓ de nettoyer fréquemment les surfaces et les objets que l’on touche.

Les autorités de santé publique sont susceptibles de recommander des mesures supplémentaires au fur et à mesure que nous développons nos connaissances sur la maladie.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/2xJ7MIY