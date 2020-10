Coronavírus – Angola: País Recebe Toneladas De Material De Biossegurança

Angola registou quatro óbitos, 289 casos positivos e três pacientes recuperados da COVID-19 nas últimas 24 horas. As vítimas mortais, notificadas em Luanda, são três homens e uma mulher, de 27, 65, 67 e 75 anos, respectivamente. De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, nesta quarta-feira, 21, no ponto […]

