Coronavirus - Bénin : Le gouvernement salue l'implication des acteurs de l’enseignement

L’enseignement est l’un des secteurs majeurs touchés par la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus. Au Bénin, du fait de la crise, les écoles ont été fermées, le calendrier scolaire et académique réaménagé.

Mais l’école, le sanctuaire de l’éducation, haut lieu de la formation de l’homme de demain ne saurait rester indéfiniment close de peur de générer l’ignorance et peut-être d’alourdir la démographie de l’univers carcéral. L’école peut être aussi un excellent lieu de sensibilisation à la pandémie et les moyens d’y faire face.

Ainsi, à l’appel du gouvernement de rouvrir les écoles dès le 11 mai 2020, les responsables d’établissements n’ont pas lésiné sur les moyens pour mettre en place des dispositifs afin de faire respecter les gestes barrières et les règles d’hygiène. Les enseignants ont été instruits et s’attèlent chaque jour à sensibiliser les apprenants afin qu’ils se protègent et protègent leurs proches.

Les parents ont fait confiance au gouvernement en retournant leurs enfants à l’école tout en les dotant de masques, de gels hydro-alcooliques et en les sensibilisant sur la nécessité du respect des gestes barrières.

Cette crise a induit des innovations dans la manière de dispenser le savoir et beaucoup d’établissements s’y sont pliés.

Les examens de fin d'année se tiennent depuis quelques semaines et ceci dans le respect des mesures officielles afin d'assurer à tous, en dépit de la crise une année académique 2019-2020 réussie.

C’est le lieu de vous exprimer, vous, acteurs du monde éducatif, la reconnaissance du gouvernement et du peuple béninois tout entier. Merci de nous aider à maintenir allumée la flamme de la sensibilisation et de la lutte contre la Covid-19 dans les centres d’enseignement et de transmission du savoir au Bénin.