Résultats des dernières analyses : Yaoundé : 20 positifs/63 (15 voyageurs) Bafoussam : 2 positifs/7 Dschang : 0 positif/1 Limbe: 0 positif/1 Soit 22 positifs ce soir et un total de 306 cas positifs au cameroun. Protégeons nous et protégeons les autres. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-cameroun-22-cas-positifs-de-coronavirus-au-cameroun?lang=fr

Résultats des dernières analyses :

Yaoundé : 20 positifs/63 (15 voyageurs)

Bafoussam : 2 positifs/7

Dscha...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...