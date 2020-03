Coronavirus : Communication pour les résidents – Français en Tunisie/Tunisiens en France

Communication à destination des résidents Tunisiens actuellement en France et des résidents Français actuellement en Tunisie. Les compagnies aériennes desservant la France depuis la Tunisie et la Tunisie depuis la France mettent en place des vols de rapatriement. Il s’agit de Tunisair, Air France, Transavia et Nouvelair. Ces vols de rapatriement sont destinés prioritairement aux […]

