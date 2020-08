Coronavirus – Cote d’Ivoire : Point de la situation COVID-19 du 16 août 2020

La Cote d’Ivoire enregistre 33 nouveaux cas, portant a 17026 le nombre total de cas confirmes, dont 13947 gueris et 108 deces a la date du dimanche 16 août 2020 Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-cote-divoire–point-de-la-situation-covid19-du-16-aout-2020?lang=fr

