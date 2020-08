Coronavirus - Côte d’Ivoire : Rapport de situation COVID-19

Aperçu de la situation et des besoins humanitaires

En date du 13 août, sur les 16 847 cas COVID-19 confirmés, 58 % sont des hommes et 42 % des femmes, 15 892 personnes (94 %) se sont rétablies, 844 cas (5 %) restent actifs et 195 personnes (0,62 %) sont décédées.

Télécharger le rapport : https://bit.ly/3g0unRK

Malgré le contexte de la COVID-19, les Journées de la santé de l’enfant ont pu etre organisées. 5 506 830 enfants âgés de 6 à 59 mois ont reçu de la vitamine A et 4 981 103 enfants âgés de 12 à 59 mois ont été déparasités (couverture de 97 %). Les enfants vivant avec un handicap ont également bénéficié de ces journées. 829 765 enfants âgés de 6 à 59 mois ont été dépistés pour la malnutrition (couverture de 98 %). Dans le contexte de la COVID-19, 28 cas humains de poliomyélite PVDVc2, 22 sujets contacts et 46 cas issus de la surveillance environnementale ont été rapportés. Les actions à venir comprennent le déploiement à travers le pays de 12 consultants de l’UNICEF dans le cadre de la riposte au PVDVc2, le renforcement de la vaccination systématique et la microplanification de la campagne de vaccination.

L’UNICEF a lancé une campagne de communication participative intensive et innovante avec les communautés U-Report dans les quartiers à haut risque d’Abidjan et dans les communautés rurales. Les communautés U-Report ont mis en place des stations de lavage des mains et ont distribué des masques réutilisables dans les sites clés, tels que les marchés et les centres de transport. 15 487 interactions interpersonnelles ont été menées par 1 060 U-Reporters.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/coronavirus-...