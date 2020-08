Coronavirus - Djibouti : Point de Presse sur la Situation COVID-19 le 21 Aout 2020

En ce vendredi 21 Aout 2020, les principales données relatives à révolution de l'épidémie du COVID-19 en République de Djibouti se déclinent comme suit :

• 17 patients ont été déclarés guéris

• 735 tests ont été réalisés

• 08 personnes sont détectées positives

• 01 décès

Les données d'aujourd'hui sont le cumul des testes réalisés les 19 et 20 aout 2020. Le taux de positivité est de 1,08 %.

Le virus est toujours là. Il circule dans la communauté. Restons prudent et ne relâchons pas les gestes barrière :

- Port de masque,

- Lavage fréquent des mains au savon ou l'utilisation du gel hydro alcoolique

- Distanciation physique d'au moins un mètre.

Et, il faut protéger les personnes vulnérables : celles de plus de 60 ans et les personnes atteintes des maladies chroniques.

Pour toutes informations utiles en cas de suspicions ou d'apparitions des signes symptomatiques du COVID-19, n'hésitez pas à contacter le numéro vert 1517 qui est à votre disposition 24 heures/24 et 7 jours/7.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :

• 64 206 tests ont été réalisés ;

• 5 382 personnes ont été diagnostiquées positives au COVID-19 ;

• 5 233 cas ont été déclarés guéris ;

• 60 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.

- Restez vigilants. Respectez les gestes barrière

- Protégez vous et protégez les autres