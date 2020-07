Coronavirus - Djibouti: Point de Presse sur la Situation Covid-19 le 07 Juillet 2020

En ce Mardi 07 Juillet 2020 les principales données relatives à l'évolution de l'épidémie du COVID-19 en République de Djbouti se déclinent comme suit :

11 patients ont été déclarés guéris :

241 tests ont été réalisés

54 tests se sont avérés positifs

00 cas de décès:

La majorité des cas a été diognostiquée ou sein d'un cluster de personnes vivant en coiectivité. Il s'agit de cas asymptomatiques ou pauci symptomatiques qui ne présentent oucune complication et qui sont actuellement suivis par nos équipes de prise en charge.

Le Ministère de la Santé demande à la population de se faire tester dans les centres sélectionnés pour le prélèvement de COVID-19 : les polycliniques, les hôpitaux généraux, le Centre Housseina et l’hôpital Bouffard.

Il est très important de promouvoir encore et toujours les mesures de protection et ies gestes barrière à savoir la distanciation physique de plus d'un mètre le port de masques ainsi que le lavage réguRer des mains au savon

De plus, nous devons veiller à protéger les personnes âgées ou celles qui présentent des comorbidités à cause de leur vulnérobïité à faire des complications en cas d'infection au COVID-19.

Enfin, le bilan global se résume comme suit :

46 411 tests ont été réalisés:

4 878 personnes ont été diagnostiquées positives ou Covid-19:

4 621 cas ont été déclarés guéris:

55 décès ont été enregistrés depuis le début de la pandémie en République de Djibouti.

Restez vigilantso Protégez-vous et protégez les autres.