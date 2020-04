Coronavirus - Gabon : Conférence de presse du mardi 28 avril 2020

Entrée en vigueur du confinement partiel

La mesure sur le confinement partiel est effective depuis ce jour, mardi 28 avril 2020. Elle permet à la population de reprendre ses activités essentielles mais ne doit pas faire oublier que nous sommes en pleine épidémie, dans la phase communautaire. C’est-à-dire que le virus circule autour de nous, quel que soit l’endroit où nous nous trouvons.

Un relâchement de notre part dans l’application des mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque dans les lieux publics, le respect de la distanciation sociale et le lavage des mains avec de l’eau et du savon ou avec un gel hydro-alcoolique, nous expose au risque de contamination du Covid-19.

Nous ne pouvons pas continuer à nous comporter comme si cette maladie n’existait pas, elle est là. Elle existe et affecte certaines de nos familles, plusieurs de nos parents ayant des comorbidités et qui se trouvent aujourd’hui dans nos structures sanitaires pour prise en charge du Covid-19. Cependant, avec l’engagement et la détermination des professionnels de santé, de nombreuses vies seront sauvées.

Intensification des dépistages

Durant la phase du confinement partiel, nous allons intensifier les actions de dépistage autour des cas contacts. En fonction des lieux d’habitation, le dépistage pourrait être étendu chez le voisinage en vue de délimiter l’éventuelle zone à risque. Pour cela, nous demandons à la population de faire preuve de coopération lorsque les équipes du COPIL viendront mener des investigations pour la recherche des cas contacts. L’objectif de cette stratégie est de rapidement circonscrire la propagation du virus dans les zones de vie du patient déclaré Covid-19 positif. Cela ne doit pas faire l’objectif d’une stigmatisation mais plutôt être considéré comme une stratégie qui vise à protéger les personnes exposées par le diagnostic précoce. Plus tôt on est diagnostiqué, plus vite on guérit.

Situation épidémiologique

Sur le plan épidémiologique, nous avons enregistré vingt-sept (27) nouveaux cas, soit un total de 238 cas déclarés positifs au Covid-19 au Gabon. Nous avons dix (10) nouvelles guérisons et nous nous réjouissons du nombre de guérisons qui est un élément clé de la riposte contre le Covid-19.

Au total, nous comptons 238 cas positifs, 53 guéris et 3 décès.

***Rappel des gestes barrières

Se laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon ou un gel hydro-alcoolique ;

En cas de toux et d’éternuement, se couvrir la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jeter immédiatement le mouchoir et se laver les mains ;

Éviter tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux ;

Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ;

Nettoyer les objets et les surfaces souillés.

Pour toute information complémentaire, appelez gratuitement le 1410.

« Appliquer les mesures barrières, c’est protéger ceux qu’on aime. »