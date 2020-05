Coronavirus : Mali : Bulletin du cluster santé

POINTS SAILLANTS – 09 régions et 24 districts sanitaires touchés par la pandémie de COVID-19 – Lancement du Plan de Réponse Humanitaire 2020 (4,3 M de personnes dans le besoin, 390,2 M US$ requis pour le Mali) – Plus de 1.5 M personnes ciblées en 2020 ont besoin d’assistance sanitaire humanitaire dans un contexte de […]

POINTS SAILLANTS – 09 régions et 24 districts sanitaires touchés par la pandémie de COVID-19 – Lancement du Plan de Réponse Humanitaire 2020...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...