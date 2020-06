Coronavirus – Moçambique: 733 casos de COVID-19 confirmados em Moçambique – Cidade de Pemba, na Província de Cabo Delgado: o segundo local geográfico do País a transitar para a transmissão comunitária

Duas semanas após o Governo declarar a Cidade de Nampula o 1º local com a transmissão comunitária, em Moçambique, hoje, foi a Cidade de Pemba, na Província de Cabo Delgado, a ser declarada o 2º local geográfico com o registo da transmissão comunitária da COVID-19. Moçambique conta, actualmente, com 733 casos cumulativos de COVID-19, sendo […]

Duas semanas após o Governo declarar a Cidade de Nampula o 1º local com a transmissão comunitária, em Moçambique, hoje, foi a Cidade de Pemba, na P...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...