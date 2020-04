Coronavírus – Mocambique: Até hoje, foram testados 537 casos suspeitos, dos quais 54 nas últimas 24 horas

Subiu para 20 o número de casos de contaminação com o Coronavírus em Moçambique. Contudo, o país conta já, à data de hoje, com dois (02) casos recuperados. O Ministério da Saúde (MISAU), apresentou esta tarde os dados actuais em torno do Coronavírus, no país, em África e a nível global. A nível nacional, de […]

