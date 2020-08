Coronavirus – Moçambique : Atualizar (20 de agosto 2020)

Do cumulativo de 3,045 casos positivos diagnosticados ao coronavírus em Moçambique, 1,291 pessoas, equivalente a 42.4%, estão totalmente recuperadas da COVID19, refere um Comunicado do Ministério da Saúde, sobre a actualização da COVID19. Read more on https://africa-newsroom.com/press/coronavirus-mocambique–atualizar-20-de-agosto-2020?lang=pt

