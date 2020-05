Coronavírus – Moçambique: País regista 26 novos casos de COVID-19

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, 26 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, elevando o cumulativo para 194 pessoas com a doença, confirmadas no laboratório, sendo 168 de transmissão local e 26 importados. É a primeira vez que o país regista um número de casos com esta magnitude, o que sugere que a epidemia […]

