Coronavirus - République Démocratique du Congo : Comité Multisectoriel de Riposte contre la COVID-19 - sous peu, le Président de la République va annoncer le déconfinement de la Gombe

Le Comité de Multisectoriel de Riposte contre la pandémie de COVID-19 confirme que le déconfinement de la commune de la Gombe dans les jours prochains. C’est ce qu’il faut retenir de la séance de travail présidé par le Premier Ministre, Ilunga Ilunkamba, a présidé ce samedi 20 juin 2020 à l’Immeuble du Gouvernement, avec les membres du Comité multisectoriel de riposte contre la pandémie de la COVID-19.

Selon le Ministre d’Etat de la Communication et Médias David-Jolino Makelele, qui a dressé le compte rendu de la réunion, l’annonce officielle du déconfinement de la Gombe sera faite d’ici peu par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.

Rappelons que le Comité de Riposte contre la pandémie de COVID-19 que préside le Premier Ministre Ilunga, regroupe en son sein les Ministères de l’Intérieur, du Budget, du Travail et Prévoyance sociale, de la Communication et Médias, de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, de l’Action Humanitaire, des Affaires Sociales, de l’Enseignement Supérieur et Universitaire, de la Santé, des Finances, du Ministère Près le Président de la République, du Ministère Près le Premier Ministre, le Secrétaire du Général du Gouvernement, le Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de santé ainsi que le Coordonnateur du Secrétariat Technique du Comité multisectoriel de la riposte contre la pandémie de la COVID-19. Plusieurs autres responsables concernés par cette question de déconfinement de la ville de Gombe, ont été conviés à cette réunion, notamment le Gouverneur de la ville province de Kinshasa, le Commissaire Général de la Police Nationale Congolaise, le Directeur Général de la DGM, l’Administrateur-Délégué de la l’ANR, le Secrétaire Général de la CENCO, l’Abbé Shole, ainsi que le Révérend Éric Nsenga, Secrétaire Général de l’Eglise du Christ au Congo.