Coronavirus - Republique Démocratique du Congo : Nouveaux financements pour les populations vulnérables en Republique Démocratique du Congo

Face à une croissance des besoins humanitaires exacerbés par des crises récurrentes et le coronavirus, le Coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, David McLachlan-Karr, a annoncé l’allocation de 49 millions USD pour renforcer les opérations d’urgence des partenaires humanitaires ainsi qu’une enveloppe additionnelle de 6 millions USD à deux provinces en crise.

Téléchargez le rapport : https://bit.ly/327ewO6

Ces allocations visent à répondre aux besoins prioritaires dans 13 provinces, dont l’Ituri, la région des Kasaï, le Nord-Kivu, le Sankuru, le Sud-Kivu, le Tanganyika, avec des interventions immédiates et à plus long terme, complémentaires aux activités financées depuis avril 2020 par le Fonds central de réponse d’urgence (CERF) basé à New York.

Depuis le début de l’année, la situation humanitaire n’a cessé de se détériorer dans de nombreuses provinces, notamment dans l’Est du pays où les épidémies, la malnutrition et les mouvements de populations causés par l’insécurité sont autant de facteurs qui fragilisent les communautés. « Ces derniers mois ont été éprouvants pour des millions de personnes, mais face à des financements qui sont pour l’heure en deçà des besoins, il était impératif d’allouer ces fonds pour renforcer nos opérations » a déclaré aujourd’hui M. McLachlan-Karr.

Le Coordinateur humanitaire s’est également engagé à soutenir les populations affectées par les récentes crises à travers deux financements additionnels. Quatre millions USD serviront à répondre aux besoins prioritaires en Ituri où la situation humanitaire s’est fortement dégradée ces derniers mois.

En outre, face à la nouvelle épidémie du virus Ebola déclarée depuis le 1er juin en Equateur, une enveloppe de deux millions USD permettra de soutenir les opérations en cours, en complément à la réponse médicale menée par le Gouvernement congolais appuyé par l’Organisation Mondiale de la Santé.

Au vu du faible niveau des financements reçus durant les six premiers mois de l’année et de l'ampleur des besoins, exacerbés par la pandémie de Covid-19, l'engagement des bailleurs de fonds reste vital.

A ce jour, plus de 1,75 milliard USD est nécessaire pour continuer à soutenir les personnes qui en ont le plus besoin.

« Sans de nouveaux financements majeurs dans les semaines à venir, les prochains mois seront pénibles pour des millions de Congolais car les organisations seront forcées de faire des choix opérationnels difficiles » a déclaré M. McLachlan-Karr.