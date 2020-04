Coronavirus – République centrafricaine : 50.000 postes récepteurs pour faciliter l’accès à l’information aux populations, dans un contexte de COVID-19

L’accès à la bonne information est, à bien des égards, un facteur important dans la riposte au coronavirus. Les recommandations des autorités compétentes sont accessibles via plusieurs canaux, la radio étant le plus usuel, car plus accessible à la majorité de la population. C’est dans cette optique que la MINUSCA, à travers sa Division de […]

L’accès à la bonne information est, à bien des égards, un facteur important dans la riposte au coronavirus. Les recommandations des autorités compé...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...